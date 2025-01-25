سلطة المياه: عمليات تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في غزة مستمرة

رام الله/سما/

أكدت سلطة المياه أن العمل جار لتزويد مرافق المياه والصرف الصحي في شمال وادي غزة بكميات الوقود اللازمة للتشغيل، بهدف تأمين احتياجات السكان والنازحين بالمياه كخطوة أولى، والعمل على ضخ المياه الراكدة في برك تجميع الأمطار والصرف الصحي بالتوازي.

وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إنه تم توفير وقود بكميات طارئة بالتعاون مع "اليونيسيف" بلغت 10 آلاف لتر، تخدم 13 بئر مياه ومضخة صرف صحي، موزعة على خمس آبار مياه في مدينة غزة، وثلاث آبار مياه في بيت حانون، وكذلك خمس آبار مياه في بيت لاهيا.

وأكدت أن الاحتلال لم يسمح منذ حوالي أسبوعين بتوريد أية كميات من الوقود المخصصة بانتظام لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر لمرافق المياه والصرف الصحي شمال غزة، ما شكل ولا يزال عائقا أساسيا في استمرار توفير خدمة المياه، وتزويدها للمواطنين، وتعيق عملية تصريف المياه العادمة التي تتسبب في انتشار الأمراض.

وأعلنت سلطة المياه، أن العمل في ظل المرحلة الحالية يتطلب تقييم ودراسة حلول بديلة وعاجلة لمصادر المياه، بالتعاون مع مزودي الخدمة في شمال غزة (جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون) والتي كان إحداها تقييم ودراسة وضع الآبار الخاصة الفعالة (غواطس ضخ ذات قدرات محدودة) التي يمكن الاستفادة من ضخ المياه منها، ليتم توفير الوقود اللازم لتشغيلها وتوفير مصدر مياه يلبي احتياجات السكان والنازحين وإن كان بالحد الأدنى للطوارئ خاصة مع ترقب عودة النازحين من المناطق الجنوبية إلى شمال غزة.