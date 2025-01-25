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إصابتان بالرصاص عقب مداهمة الاحتلال منزل المعتقل المحرر أشرف زغير في كفر عقب

السبت 25 يناير 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان بالرصاص عقب مداهمة الاحتلال منزل المعتقل المحرر أشرف زغير في كفر عقب



القدس المحتلة/سما/

 أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر، مساء اليوم السبت، عقب اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، ومداهمة منزل المعتقل المحرر ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار أشرف زغير.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص، وداهمت منزل المحرر أشرف زغير.

وأفادت محافظة القدس في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال احتجزت زغير، بعد أن داهمت منزله، واعتقلت شقيقه أمير.

وفي سياق متصل، أضافت المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وبلدة العيزرية جنوبا، وداهمت منزل المعتقل المحرر إبراهيم أبو سنينة ومنعت التجمع لاستقباله.

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