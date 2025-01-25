غيبريسوس: الصحة العالمية كثفت استجابتها بغزة بعد وقف النار

جنيف/سما/

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة كثفت استجابتها الصحية في غزة عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف غيبريسوس عبر منصة "إكس"، أنه تم إيصال 70 ألف لتر وقود إلى القطاع هذا الأسبوع، ما يتيح إبقاء 20 منشأة صحية ومستشفيات عاملة جزئيا في غزة ومركبات الإسعاف قيد العمل.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية أوصلت إمدادات طبية أساسية من مخزونها في غزة إلى 6 مستشفيات ونقاط طبية، وإلى 21 فريقا طبيا في شمال وجنوب القطاع.

ولفت إلى أن هذه الموارد كافية لتزويد "50 ألف مريض بالرعاية الخاصة بالأمومة وعلاج الصدمات وسوء التغذية والأمراض غير المعدية ولتحسين الوقاية من العدوى في المرافق الصحية".

وأكد غيبريسوس أن الظروف في غزة لا تزال صعبة، مشيرا إلى أن عمليات الإغاثة لا تزال معقدة.

وأوضح أن فرق منظمة الصحة العالمية تواصل التزامها بإيصال الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل وتمكين النظام الصحي في غزة من التعافي في وقت أقرب.