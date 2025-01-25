"ثوري فتح": نشارك أبناء شعبنا وعائلات الأسرى المفرج عنهم فرحتهم

رام الله/سما/

قال المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إننا نشارك أبناء شعبنا وعائلات الأسرى المفرج عنهم فرحتهم، ونتوجه لهم بالتهنئة.

وأكد المجلس الثوري في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إصرار شعبنا على حرية كافة أسرانا الأبطال من معتقلات الاحتلال، واستمرار نضالنا الوطني بكافة الوسائل المشروعة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا وحقوقنا في غزة وجنين، وأرضنا كافة، وتمسكنا بحق اللاجئين في العودة والتعويض، والحرية لكافة للأسرى من معتقلات الاحتلال.

وشدد المجلس الثوري على أن حركة "فتح" تبقى في مقدمة نضال شعبنا الصامد في غزة والضفة بما فيها القدس، وإفشال مشاريع التهجير والإصرار على الوحدة الوطنية شرطا للانتصار.

وقال "الثوري": "ونحن نحتضن أسرانا البواسل نؤكد حقوقنا الثابتة بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد استقلالنا الوطني بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".