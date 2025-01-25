حزب الله يشجب إعادة إدراج الإدارة الأمريكية الجديدة حركة أنصار الله على "لائحة الإرهاب"

بيروت/سما/

أعلن حزب الله شجبه إعادة إدراج الإدارة الأمريكية الجديدة حركة أنصار الله في اليمن على "لائحة الإرهاب" ، معتبرا ذلك ظلما وجورا.



وذكر الحزب في بيان "يشجب حزب الله قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يسمى ‌‏"لوائح الإرهاب الأمريكية"، ويعتبره تصنيفا ظالما واعتداء مباشرا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأمريكي المتواصل على ‏أرضه ومقدراته منذ سنين مضت". ‏

‏وأضاف البيان "يعتبر حزب الله أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجرامية البشعة خصوصا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب".‏

‏وأكد حزب الله "أن هذا القرار الأمريكي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيته المحقة ولن يبدل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".‏