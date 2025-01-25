  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": مشاهد تسليم الأسيرات تبعث برسائل استراتيجية عميقة لحكومة الاحتلال الفاشية

السبت 25 يناير 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": مشاهد تسليم الأسيرات تبعث برسائل استراتيجية عميقة لحكومة الاحتلال الفاشية



غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن مشاهد وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم، تحكي عن إبداعَ المقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسخ نموذج عِزة وكبرياء.


وأضاف القانوع: "هذه المشاهد تبعث برسائل عميقة ذات دلالات استراتيجية لحكومة الاحتلال الفاشية وجيشها المجرم وداعميهم في عدوانهم ضد شعبنا، عليهم أن يلتقطوها، ليقفوا عند حقيقة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة".

وشدد على أن "احتشاد جماهير شعبنا لمواكبة عملية التسليم بقيادة المقاومة هو تجسيد للتلاحم الشعبي معها، وتأكيد للالتفاف حولها، واحتضانها على امتداد 471 يوما من الحرب".

وأشار الناطق باسم "حماس" قائلا: "ننتظر انسحاب الاحتلال وفق بنود الاتفاق، وبدء عودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم".

وأضاف: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربيا وإسلاميا ودوليا، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحهم والانتصار لحقوقهم".

هذا وسلمت الفصائل الفلسطينية قبل ظهر اليوم السبت، 4 أسيرات مجندات إسرائيليات إلى طواقم الصليب الأحمر، في إطار "الدفعة الثانية"، من عملية تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها وجرى نقلهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من سيواجه التهجير القسري من فلسطين إلى مصر أولاً حيث يتم تحديد الوجهة اللاحقة.

وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي "الانسحاب الكامل" اليوم من "محور نتساريم" وسط القطاع، (أي من شارع الرشيد الساحلي إلى شرق شارع صلاح الدين)، وأن يُتاح للأهالي العودة إلى شمال القطاع، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ووفق مسودة الاتفاق، يفترض أن يفكك الجيش الإسرائيلي مواقعه ومنشآته العسكرية بمنطقة "محور نتساريم" في عملية "قد تستمر لساعات"، وفق مصدر في "حماس".

الأكثر قراءة اليوم

حافلات الأسرى الفلسطينيون تغادر سجن عوفر ..نتنياهو: لن نسمح بعبور الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة ..

بعد نشر صور المجندات بلباسهن العسكري ..صحفي إسرائيلي يسخر من نتنياهو: هذا هو النصر المطلق

من هي الأسيرة أربيل يهود؟

إسرائيل تطالب الأونروا رسميا بمغادرة القدس بحلول 30 يناير

تقرير الكونغرس : "حماس" جنّدت آلاف المقاتلين منذ اندلاع الحرب ولكنهم غير مدربين ..

اسعار صرف العملات في فلسطين

شهداء وجرحى وهدم وإحراق منازل في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس

الأخبار الرئيسية

photo_2025-01-25_17-21-25

من هي الأسيرة أربيل يهود؟

photo_2025-01-25_17-17-38

مجندات الاحتلال الأربع يشكرن "القسام" قبيل عملية التبادل (شاهد)

photo_2025-01-25_16-26-14

حماس تتهم "إسرائيل" بتأخير تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تداعيات

photo_2025-01-25_15-30-49

مصدر في المقاومة يكشف السبب الرئيسي لتأخر إطلاق سراح أربيل يهودا

6794f1324236043bd32375c5

الوسطاء يعلنون إتمام الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية