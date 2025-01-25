حماس تتهم "إسرائيل" بتأخير تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحذر من تداعيات

غزة/سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، إن إسرائيل تتلكأ في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد يكون لها “تداعيات” على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم “طلبنا من الوسطاء العمل على الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

وتشترط إسرائيل الإفراج عن أربيل يهود للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في خرق لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وذكرت الحركة في بيان “لا زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال.

وأضافت الحركة في بيانها: "“إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات”.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الاحتلال طلب من الوسطاء إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود، قبل السبت، كشرط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وكان مصدر مصري كشف، السبت، أن الأسيرة يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال المصدر: "تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري أن يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إعادة "يهود" ضمن مجندات أطلقت حركة حماس سراحهن، السبت، وقال إن تل أبيب "لن تسمح للفلسطينيين بالعبور إلى شمالي قطاع غزة حتى ترتيب هذه الخطوة".

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه: "تسلمت إسرائيل اليوم أربع مجندات مختطفات من حركة حماس، وفي المقابل ستفرج عن سجناء أمنيين وفق المفاتيح المتفق عليها".

وتابع: "لن تسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب إطلاق سراح المدنية يهود، التي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها اليوم".

على الأرض، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة وأصاب عددا منهم.

وبعد تسليم الأسيرات الأربع، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بثه الجيش على حسابه بمنصة إكس زاعما: "لم تلتزم حماس بالاتفاق فيما يتعلق بالتزامها بإعادة المدنيات أولا".

وأضاف: "سنصر على عودة أربيل يهود، وكذلك على عودة شيري وأبناء عائلة بيباس، الذين نشعر بقلق بالغ بشأنهم، في أقرب وقت".

في سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن إسرائيل طلبت من حماس الحصول على دليل على أن "يهود" على قيد الحياة.