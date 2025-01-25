بيان من الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا لسكان جنوب لبنان، محذرا من أن العودة إلى (عشرات المناطق) جنوب خط القرى الحدودية ممنوعة تماما حتى إشعار آخر.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في البيان: "تذكير جديد إلى سكان جنوب لبنان أنه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى ومحيطها".

‏وأضاف "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر، وكل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".



‏وأوضح البيان "وكذلك يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية بعد انقضاء مهلة الستين يوما التي تلت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.

وجاء في البيان أن هذه المناطق لا تزال تشكل خطرا بسبب وجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف النار مع لبنان.

وجاء في بيان ديوان نتنياهو: "نظرا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل – ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يوما".