الداخلية بغزة: استكمال الاستعدادات لاستقبال النازحين العائدين إلى الشمال

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، أنها أكملت استعداداتها لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال،حيث ستكون عودة النازحين يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.



وقالت الوزارة في بيان إنه "سيتم فتح شارع الرشيد الساحلي للمشاة فقط بالاتجاهين ذهابا وإيابا، كما سيتم فتح شارع صلاح الدين باتجاه واحد أمام عودة المركبات فقط بكافة أنواعها من الجنوب إلى الشمال، حيث ستخضع للفحص قبل السماح لها بعبور الحاجز".

كذلك أشارت الوزارة إلى أنه "سيتم فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين بالاتجاهين بشكل كامل للمشاة والمركبات في اليوم الـ22 من اتفاق وقف حرب الإبادة"، وفق ما جاء في البيان.