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الوسطاء يعلنون إتمام الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"

السبت 25 يناير 2025 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوسطاء يعلنون إتمام الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس و"إسرائيل"



الدوحة/سما/

أعلنت الخارجية القطرية، اليوم السبت، تسليم إسرائيل 4 أسيرات من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني.

ونشرت الخارجية القطرية، اليوم السبت، أنه "في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات تحمل أحداهن الجنسية البلغارية إلى جانب الإسرائيلية في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية".


وسلمت كتائب القسام، اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.

والأسيرات المجندات بالجيش الإسرائيلي هن دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.

في المقابل، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى أسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير، من بينهم 16 أسيرا من قطاع غزة.

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