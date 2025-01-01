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حماس: دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين اصحاب المؤبدات ترى النور اليوم

السبت 25 يناير 2025 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين اصحاب المؤبدات ترى النور اليوم



القدس المحتلة/سما/

قالت حركة حماس، السبت، إن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية "ترى النور اليوم" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان بعد تسليم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي.

وأضاف البيان أنه "رغم العدوان غير المسبوق الذي استهدف في همجيته كل شبر بغزة، حافظنا على أسرى العدو التزاما بأخلاقنا وأعرافنا، في وقت حاول فيه الأخير التخلص منهم وملاحقتهم بالاستهداف".

وتابعت الحركة: "اليوم نُرغم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهذا عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معاً على طريق الاستقلال وتقرير المصير".

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