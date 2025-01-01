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نتنياهو يرفض عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال …

السبت 25 يناير 2025 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرفض عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال …



غزة/سما/

أخّل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت 25 يناير 2025، بأحد شروط اتفاق الهدنة، المتعلق بعودة النازحين من وسط وجنوب القطاع إلى غزة وشمالها.

وقال ديوان نتنياهو: "لن نسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود".

وفي السياق، قالت القناة "12" العبرية: "إن بيان مكتب نتنياهو، يجدر الانتباه إلى الصياغة: "أن يتم ترتيب الإفراج عنها" - المقصود هو أن (إسرائيل) ستكون مقتنعة بأن أربيل يهود سيتم الإفراج عنها كما هو متفق عليه، ولكن ليس بالضرورة أن يتم الإفراج عنها اليوم. يتم حاليًا انتظار رد الوسطاء".

وكانت، كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت 25 يناير 2025، قد سلمت أربع أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة. 

ووقع الصليب الأحمر على أوراق استلام المجندات الإسرائيليات من كتائب القسام في ميدان فلسطين. 

والمجندات التي تم تسليمهن في إطار الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي وليري إلباج.

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