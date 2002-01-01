مجدلاني: "حماس" بنهجها نسفت نضالات شعبنا الذي تحمل ويلات العدوان

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن حركة حماس بنهجها المغامر وضعت شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر، ونسفت كافة مُنجزات نضالاته.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، "اليوم قطاع غزة عاد 100 عام إلى الوراء بعد هذه المغامرة العسكرية التي أضرت بالقضية الفلسطينية، وألحقت الويلات بشعبنا الذي سيدفع ثمنها لعقود طويلة".

وقال إن شركتين أميركيتين أمنيتين من عسكرين وضباط، وصلتا إسرائيل وأقامتا قبل يومين نقطة تجريبية على محور "نتساريم"، ما يعكس أن حماس بنهجها نسفت نضالات شعبنا الذي تحمل ويلات العدوان.

وأشار مجدلاني إلى أن ما يحدث في مدينة جنين ومخيمها، هو استعارة إلى حد كبير للسيناريو التدميري الذي حدث في قطاع غزة، بهدف اقتلاع المخيمات الفلسطينية، ولكن الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تكرار لسيناريو نيسان الأسود الذي نفذه أرئيل شارون عام 2002، بهدف تقويض السلطة الوطنية، باعتبارها صاحبة مشروع وطني وهو الدولة الفلسطينية الذي يتعارض مع رؤية حكام إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف والفاشين الجُدد.