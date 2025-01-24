القسام وسرايا القدس تُفرجان عن 4 مجندات إسرائيليات وسط غزة

غزة /سما/

أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس السبت، عن الأسيرات الإسرائيليات الأربع، إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، ضمن تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

وتم التسليم بعد انتشار عناصر كتائب القسام وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ، وبحضور جماهيري حاشد، في ميدان فلسطين وسط قطاع غزة.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي الأسيرات الأربع، عبر 4 مركبات تابعة له، على وقع هتافات جماهيرية داعمة للمقاومة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ومكتب إعلام، أسماء 200 أسير فلسطيني، من الذين سيتحررون اليوم السبت، ضمنالدفعة الثانية من الأسرى في إطار المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار.

وشملت القائمة 121 معتقلًا من ذوي الأحكام المؤبدة، و 79 من ذوي الأحكام العالية.

ومن أبرز المفرج عنهم عميد الأسرى محمد الطوس من بيت لحم، المعتقل منذ عام 1985، وثلاثة من أشقاء الشهيد مناصر أبوحميد، من مخيم الأمعري للاجئين برام الله، وهم شريف ونصر ومحمد أبو حميد.