المقاومة الفلسطينية تنشر قائمة الـ 200 اسير المقرر الإفراج عنهم اليوم..

غزة/سما/

نشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وتضم القائمة كلا من:

إبراهيم خليل احمد صلاح

محمود عيسى/ محمود احمد أسعد

عبد اللطيف محمد لطفي أحمد حمادة

أحمد مصطفى أحمد الشيباني

محمد عودة اسحق شحادة عودة

نصر محمد يوسف ناجي

شريف محمد يوسف ناجي

وائل نعيم أحمد الجاغوب

وسام سعيد موسى العباسي

صالح صبحي داوود دار موسى

محمد نصر الدين صالح الملح

سليم محمد سليم حجي

ثابت عزمي سليمان مرداوي

محمد نبيل عامر محمد عرقان

عماد راشد عبد الرحمن كميل

ربيع رفيق شريف أبو الرب

جاد إبراهيم موسى معلا

إبراهيم محمد أحمد حلبية

محمود صدقي سليمان رضوان

سعيد عبد الله سعيد البنا

رمضان عيد رمضام مشاهرة

خليل مسلم محمد براقعة

إياد ياسر محمود مسالمة

ثائر خالد عمر عويدات

ليلي أيوب محمد أبو ارجليه

ياسر محمد عبيد ربايعة

جهاد يوسف إسماعيل النجار

جاسر عفيف محمد رداد

سمير عبد الفتاح رضا طوباسي

باسل عاطف محمد مخلوف

زيد إبراهيم أحمد بسيسي

ياسر محمود أبو بكر

محمود علي عبد الردايده

نافذ نايف سليم الحج حسين

ناجي إبراهيم حسن بشارات

اسعد يوسف حميد زعرب

رائف رامز حلمي الفرا

محمد قاسم احمد عارضة

محمد محمد يوسف ناجي

منيف محمد محمود جناديه

شادي عبد السميع سليمان زيد

وائل محمود محمد علي قاسم

فهمي عيد رمضان مشاهرة

خالد صابر محمد أبو عمشة

صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش

محمود حماد محمود شريتح

إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا

إبراهيم عيسى خليل إبراهيم

اياد محمود عبد الرحيم نصار

علي حسن عبد الله الرجبي

محمد شاكر علان معلا

احمد مصفى ياسين فني

فهد عبد الله محمد صوالحي

محمود عطية حسن كليبي

نور محمد شكري جابر

اياد إبراهيم حسن جرادات

يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني

سامر عبد السميع احمد الاطرش

محمد نعيم سلمان قواسمة

محمد حسين فايز جرادات

احمد ذيب عبد الرحمن دهيدي

عبد الرحمن غسان محمود وشاح

يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي

خالد ذيب حسن أبو حمد

عمار عاهد بديع الشوبكي

إبراهيم يوسف إبراهيم عطية

يوسف عطا ذياب احمد الحاج محمد حمدان

حسام عدنان توفيق عابد

سائد عبد السميع سليمان زيد(الكيلاني)

فايز عبد المجيد جبر حامد

نصر محمد يوسف داود

محمد حسين عودة البرغوثي

محمد سمير احمد رجبي

محمد عمر عبد الله احمد زايد

محمد سامي عبد الحميد العزة

احمد صالح احمد موسى

سعيد ناصر محمود عرار

معتصم محمد سليم سالم

عطا سعيد يعقوب أبو رموز

حمزة سلامة سليمان أبو صواوين

احمد بديع مصطفى حسين

نعمان علي احمد ريحان

محمد زهير سالم أبو دراز

محمود كامل محمد عطاونة

محمد عبد الخالق احمد أبو سعدة

معتز صبحي حسن زعرور

إيهاب حسني السيد الجزار

صلاح رياض محمد مغادبا

رياض عبد القادر راضي عرفات

إبراهيم سلميم موسى أبو سنينية

تامر راجح عيسى رجبي

محمد جميل حسن كفاية

شادي سمير عبد الوهاب حلاوة

محمد محمود طباب

منصور وجيه فريز بشارة

بكر محمد سليم خرويش

نصر فيصل محمد بدوي

محمد إسماعيل حسن الحروب

احمد إبراهيم محمد أبو حمده

محمد يونس علي أبو حنك

محمود سامر توفيق جبارين

عز الدين موسى ديرية

عبد الله محمد احمد هاديا

ثائر جمال محمد تعامرة

محمد مراد ياسر فرحات

حسام محمد جمعة خليل زعانين

عمر إسماعيل عمر وادي

بهاء داود إبراهيم عويسات

سعيد أسامة عيسى هرماس

مهدي اياد طالب عكاش

موسى فواز موسى قبيطات

محمد زويد حمدي الاغا

عبد الرحمن طه عبد الرحمن بعلوشة

ايمن محمد علي فواجرة

محمد احمد عبد الحميد الطوس

رائد محمد شريف السعدي

علي سليمان سعيد السعدي

حمزة محمد حسن متروك

صدقي سامر صدقي جبر

رامي إبراهيم نعيم نجار

يونس علي عبد المنعم الجعبري

محمد عيسى محمود البربري

انس قاسم فلاح اقرع

زيد زياد جميل عامر

عبد العزيز حمد محمود مرعي

احمد محمد عبدالله حدرج

جواد زياد عبد المعطي شلختي

عرفة عبد الرحمد رشيد أبو سرور

تامر يونس احمد وريدات

مقداد محمد إبراهيم الحيح

محمد موسى محمد بدر

ياسر ياسين موسى الطروة

صهيب جبارة احمد الفقيه

اشرف جمال عبد القادر عمار

محمد فهيم محمود شلالدة

همام جمال بدوي مسالمة اكرم فيصل محمد بدوي

اكرم فيصل محمد بدوي

علاء رائد صالح زغير

بلال احمد اديب أبو زيد

محمود سعيد محمد أبو اصبع

مدحت فوزي موسى أبو سنيمة

طارق عبد الفتاح خالد يحيى

تامر شوكت احمد خضير

رائد محمد إبراهيم بدوان

طاهر خميس احمد مطر

إبراهيم جمال محمود حمد

عبد العزيز يحيى حامد مساعد

عمر محمد شوكت محاجنة

علي عبد الناصر احمد محاميد

وائل حسن فهيد أبو ريدة

أشرف منير حامد الزغير

يونس علي محمد مساعيد

أحمد خالد داود حامد

عمر صالح محمد فائق الشريف

نسيم راشد عبد الودود الزعتري

عبد الله عدنان يحيى الشرباتي

مراد وليد خالد البرغوثي

مؤيد شكري عبد الحميد حماد

هاشم ناصر أحمد الصوص

عمار صدقي سليم أبو غلوس

ساجد أحمد سليم أبو غلوس

جعفر فوزي قاسم أبو حناني

بهجت محمود جميل شقيرات

عبد المعز ذيب إبراهيم الجعبة

لؤي شاهر شكيب العويوي

نائل محمد سليمان ياسين

علاء جبريل محمد دمنهوري

مضر موسى أحمد أبو دية

موسى آدم سالم اخليل

عبد الناصر محمد محمود رزق

علاء الدين جميل عيد غنيم

محمد جبر عودة الحروب

خالد زهير نجم الدين قطينة

بهاء الدين علي حسن العدم

عبد الله منير صالح اسحق

اسحق طاهر صلاح عارفه

محمد محمود عبد الرزاق سلايمة

أمجد مصطفى صالح حامد

أيهم باسم إبراهيم صباح

مالك أحمد موسى حامد

حمزة فايز فوزي أبو الفيلات

أحمد ياقين يوسف جعبري

زياد رضا أحمد (طاهر) مرعي

علي محمود عبد الله أبو حسن

عبد الرحمن عبد المهدي محمد عز الدين برقان

أحمد أمين أحمد حامد

عزام عزات شعبان شلالدة

عزمي سهل عزمي نفاع

إسماعيل موسى محمد الحديدي

أحمد محمد محمود المشايخ

عودة سامي عودة سواعدة

باسل سالم محمد شوامرة

ثائر جمال محمود خلف

عبادة عزيز مصطفى أبو راس

محمود فيصل محمود بشارات

محمد عبد الحليم عبد الحميد سالم

إسماعيل إبراهيم إسماعيل أبو عرام

عماد درار عبد الله أغبر

علي أحمد محمد عروج

عماد الدين تيسير موسى طردة