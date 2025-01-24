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اتصالات من اسرى فلسطينيين لعائلاتهم لإبلاغهم بقرار الإفراج عنهم وابعادهم للخارج ..

السبت 25 يناير 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات من اسرى فلسطينيين لعائلاتهم لإبلاغهم بقرار الإفراج عنهم وابعادهم للخارج ..



القدس المحتلة/سما/

تلقت عائلات أسرى مقدسيين، فجر اليوم  اتصالات من أبنائهم الأسرى لإبلاغهم بأنه سيتم الإفراج عنهم اليوم وإبعادهم خارج البلاد.

وقالت مصادر مقدسية أن عددا من عائلات الأسرى تلقوا اتصالات من أبنائهم خلال احتجازهم في سجن النقب الصحراوي، وابلغوا عائلاتهم أنه سيتم الإفراج عنهم اليوم، في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وحسب قوائم الأسرى التي نشرتها قائمة القضاء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، فإنه سيفرج عن أكثر من 70 مقدسيا في صفقة التبادل، 28 منهم سيتم إبعادهم خارج البلاد.

وأفرج فجر الأحد الماضي عن 15 أسيرا مقدسيا في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.

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