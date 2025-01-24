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الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية بمحيط نابلس

السبت 25 يناير 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على الحواجز العسكرية بمحيط نابلس



رام الله/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، عرقلت حركة المواطنين اليوم السبت، ووضعت المزيد من البوابات الحديدية على مداخل القرى والبلدات، وأغلقت طرقا فرعية بالسواتر الترابية.

وأفاد بأن هذه الإجراءات تسببت بفرض حصار على المدينة، وأعاقت وصول آلاف المواطنين إلى منازلهم ووجهتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت 10 حواجز عسكرية دائمة حول نابلس، ونصبت 36 بوابة حديدية، على مداخلها والقرى المحيطة بها، وأغلقت أكثر من 47 موقعا بالسواتر الترابية

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