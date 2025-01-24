  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهداء وجرحى وهدم وإحراق منازل في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس

السبت 25 يناير 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى وهدم وإحراق منازل في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الخامس



القدس المحتلة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي مخلفا، 14 شهيدا وعشرات الإصابات، وتمدير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين، وتدمير للبنية التحتية فيها.

وشهدت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات منها: السيلة الحارثية غرب جنين، وميثلون وقباطية جنوباً، حيث شهدت الأخيرة قصفا إسرائيليا من طائرة مسيرة لمركبة أدت إلى استشهاد شابين.

ودمرت جرافات الاحتلال مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربا، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين من أحياء ومنازل في مخيم جنين، كما داهمت منزل المعتقل زكريا الزبيدي واحتجزت زوجته وأطفاله، واقتحمت منزلي شقيقيه يحيى وجبريل في منطقة الجابربات وخربت محتوياتهما.

وقالت مراسلتنا، إن جرافات الاحتلال دمرت وأحرقت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من المخيم، لتوسيع المنطقة وصولا لحاراته.

وفي حيي الزهرة والجابريات، أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم، وعدم السماح لهم بالعودة لها قبل شهر من تاريخه، فيما واصلت طائرات مسيرة تحليقها في سماء المخيم وأعلنت حظر التجول فيه.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية الى داخل مدينة جنين ومداخل المخيم، في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية الصحة تعميما، للمرضى ممن يحصلون على الأدوية من مقرها في جنين، بضرورة التوجه الى مراكز المديرية في بلدات المحافظة، وذلك بسبب استمرار اقتحام المدينة وصعوبة الحركة والتنقل.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الإسرائيلية تجري تغييرا بأسماء من ستفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين

"القسام" تعلن عن 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن بدفعة التبادل الثانية

ترامب يتعهد باجبار السعودية على التطبيع ومنح دول الخليج دورًا محوريًا بإعادة بناء غزّة

قدورة فارس: متفائلون إزاء تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين

ليست محايدة وتتصرف كمواطنة أمريكية..روسيا تندد برفض مديرة اليونيسف تقديم إفادتها في اجتماع بشأن أطفال غزة

نيويورك تايمز: مقاولون أمنيون أمريكيون سيصلون إلى غزة لمراقبة حركة السكان إلى شمال القطاع

غزة تودع الشهيدين القياديين في حماس روحي مشتهى وسامي عودة

الأخبار الرئيسية

اتصالات من اسرى فلسطينيين لعائلاتهم لإبلاغهم بقرار الإفراج عنهم وابعادهم للخارج ..

الجيش الإسرائيلي بحذر : في حال التزام حماس بالاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة لشماله

إسرائيل تطالب الأونروا رسميا بمغادرة القدس بحلول 30 يناير

IMG_20250124_162856_813

"القسام" تعلن عن 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن بدفعة التبادل الثانية

قدورة فارس: متفائلون إزاء تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية