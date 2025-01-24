رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم السبت في عناوينها، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، واغتيال شابين بقصف سيارتهما في قباطية ومداهمات في ميثلون والسيلة الحارثية وتهجير الآلاف من المخيم.

كما تناولت الصحف تصريحات الأمم المتحدة التي أكدت فيها أن العدوان على غزة أدى لاستشهاد الأطفال وتجويعهم وتجمدهم بردا حتى الموت

وفيما يلي أبرز عناوينها:

"الحياة الجديدة":

- الخارجية البريطانية: يجب تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود

- "أطباء بلا حدود" تعلن استشهاد موظفها التاسع في غزة مع 10 من أفراد عائلته

- مخيم جنين.. أثر النزوح الموجع

- شهيدان في قباطية.. ومحنة النزوح تطارد مخيم جنين مجددا

- الأمم المتحدة: العدوان على غزة أدى لاستشهاد الأطفال وتجويعهم وتجمدهم بردا حتى الموت

- ميثلون.. محاصرة منزل واعتقال شابين

- إصابات واعتقالات في الضفة ومستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية شمال شرق رام الله

- الأمم المتحدة تندد باستخدام إسرائيل أساليب الحرب في الضفة الغربية المحتلة

- النيابة العامة: توقيف الأطرش جاء لثبوت مخالفته أمرا قضائيا

- المساعدات الإنسانية في غزة.. تحد كبير وسط أجواء من الفوضى

- حواجز الاحتلال تشل الضفة الغربية

"الأيام":

- إسرائيل تطالب "الأونروا" بمغادرة القـدس بـحلـول الـخمـيس المقبـل

- اعتقال 3 مواطنين في كفر نعمة بينهم مصاب

- الاحتلال يشن عمليات هدم وتفجير وإحـراق مـنـازل فـي مـخـيم جـنـيـن

- اغتيال شابين في قباطية بقصف مسيرة

- اليوم.. الإفراج عن 200 أسير من سجون الاحتلال مقـابـل 4 مجندات إسـرائيليـات

- الأمم الـمـتـحـدة: الـعـدوان في الضفة قد يهدد التهدئة بغزة

- القطاع: عشـرات المصابيـن جـراء خـروقات إسرائيلية وعمليات تدمير جديدة في رفح

- اقتحامات ومواجهات في مناطق عـدة وبؤرة استعمارية على أراضي ترمسعيا

- غزة أول صلاة جمعة بعد الحرب عـلـى أنـقـاض الـمسـجـد الـعـمـري

- إسرائيل تخرق الاتفاق ولن تنسحب غـدا مـن لـبنـان مـع انـقضـاء الـمـهلـة

"القدس":

- "أونروا" 1,9 مليون شخص بقطاع غزة يعيشون بلا مأوى

- مسؤول أممي: الأطفال في غزة قتلوا وجوعوا وتجمدوا حتى الموت

- اغتيال شابين بقصف سيارتهما في قباطية ومداهمات في ميثلون والسيلة الحارثية وتهجير الآلاف من مخيم جنين

- "أوتشا": الوصول للرعاية الصحية في الضفة يتدهور بسبب القيود الإسرائيلية

- مستعمرون يقيمون بؤرا رعوية على 20 دونما قرب مستعمرة "شيلو"

- 50 ألفا يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى

- الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي في الضفة قد يعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر