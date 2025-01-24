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الطقس: أجواء باردة حتى الثلاثاء المقبل

السبت 25 يناير 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة حتى الثلاثاء المقبل



رام الله/سما/

فادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات المساء والليل، تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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