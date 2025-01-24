اليوم السابع لوقف إطلاق النار.. توقع إطلاق سراح اربع أسيرات وتحرير 200 اسير فلسطيني

القدس المحتلة/سما/

تترقب الأراضي الفلسطينية في اليوم السابع من وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الاولى.

ون المقرر ان تطلق كتائب القسام سراح أربع أسيرات مجندات في جيش الاحتلال الاسرائيلي مقابل ٢٠٠ اسير فلسطيني سيطلق سراحهم إلى رام الله وعبر كرم ابو سالم تمهيدا لابعاد عدد منهم.

وتوقعت مصادر مطلعة ان تجرى عملية الإفراج عن الأسيرات الاسرائيليات ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا والساعة الثانية.

واستمرت الخروقات الاسرائيلية في مطلع اليوم السابع مع تحليق الطيران الحربي في أجواء القطاع بعد استمرار تحليق طيران الاستطلاع طوال ساعات الليل.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في رفح أكثر من مرة .

يذكر ان ٢٠ مواطنا استشهدوا من رفح خلال سبعة ايام من وقف اطلاق النار فيما تم انتشال العشرات من نفس المحافظة.

كما استشهد المواطن احمد بسام قديح في خان يونس متأثرا اصابته يوم الاحد الماضي.

وتقدمت قوة إسرائيلية شمال شرق منطقة "تبة 86 " جنوب شرق مدينة دير البلح يترافق مع التقدم إطلاق نار وقدائف صوتية بشكل متقطع من الآليات.

وحذر جيش الاحتلال النازحين من التحرك من الجنوب إلى الشمال موضحا ان الأمر مرتبط بإتمام عملية التبادل.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ان ٣٩٩ شاحنة محملة بالبضائع دخلت إلى قطاع غزة في اليوم السادس من وقف إطلاق النار فيما من المتوقع دخول عدد قليل من الشاحنات اليوم نظرا لاغلاق معبر كرم ابو سالم واقتصار دخول الشاحنات على معبر رفح.