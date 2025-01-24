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الجيش الإسرائيلي بحذر : في حال التزام حماس بالاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة لشماله

السبت 25 يناير 2025 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي بحذر : في حال التزام حماس بالاتفاق سيتمكن سكان القطاع من العودة لشماله



القدس المحتلة/سما/

وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بيانا عاجلا لسكان قطاع غزة، في صباح اليوم السابع لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "انتبهوا لجميع التفاصيل، وذلك لمنع الاحتكاك وسوء الفهم وللحفاظ على سلامتكم. التعليمات القائمة كافة لا تزال سارية المفعول وستبقى كذلك حتى إصدار تعليمات جديدة مع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق".

وحذّر الجيش الإسرائيلي، في بيانه، من عدم الاقتراب إلى القوات الإسرائيلية المتمركزة في القطاع، وتابع: "لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم، خطيرًا في ضوء أنشطة الجيش في المنطقة".

وأوضح البيان أنه "إذا التزمت حماس بتفاصيل الاتفاق كافة، سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شماله، وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

وبحسب البيان، فإن الجيش الإسرائيلي، يمنع الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركزه.

‏وأشار إلى أنه ️"في المنطقة البحرية، على طول القطاع، هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، ونحذّر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

‏وأكد الجيش الإسرائيلي، في البيان، على "عدم الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية ومن المنطقة العازلة".

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