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الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي في الضفة يعرض وقف إطلاق النار للخطر

الجمعة 24 يناير 2025 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي في الضفة يعرض وقف إطلاق النار للخطر



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، اليوم الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية والذي أسفر عن استشهاد 12 مواطنا منذ يوم الثلاثاء "قد يهدد وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال الخيطان في إفادة صحفية، "تأكد من مقتل 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة 40 على أيدي القوات الإسرائيلية منذ الثلاثاء وقيل إن معظمهم من غير المسلحين".

وأضاف، "قلقون أيضا بسبب تصريحات متكررة من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط توسيع إضافية للمستعمرات وانتهاك جديد للقانون الدولي، ونكرر أن نقل إسرائيل لسكان مدنيين منها إلى أراض تحتلها يصل إلى حد جريمة حرب".

وقال الخيطان، "من المثير حقا للقلق أن ما يحدث حاليا في الضفة الغربية قد يكون له تأثير على وقف إطلاق النار في غزة. ومن الضروري أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".

وفي تصريحات منفصلة، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مهند هادي، إن نقص التمويل قد يؤثر على قدرة المنظمة الدولية على الحفاظ على تدفق المساعدات بالمستويات المستهدفة طوال فترة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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