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نقابة الصحفيين تطالب بتحييد مكتب الجزيرة واحترام القوانين

الجمعة 24 يناير 2025 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تطالب بتحييد مكتب الجزيرة واحترام القوانين



رام الله/سما/

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على دورها في حماية الجسم الصحفي وصون حرياته، ودعت لضرورة الحفاظ على القوانين وأحكام القضاء
وعبرت نقابة الصحفيين عن استيائها الشديد من حالة التجاذبات الخطيرة ما بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي أوقفت بعضا من العاملين في شبكة الجزيرة التي تم حظرها وحجبها ووقف عملها، بداعي تجاوزها للقوانين ومن جانب آخر استمرار شبكة الجزيرة بالخروج عن أخلاقيات وأدبيات المهنة وأصول وشروط الإفادة الإخبارية حتى اللحظة وعدم التزام إدارتها باحترام القوانين.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية بمراعاة واقع موظفي وطواقم الجزيرة كأشخاص ينفذون ما يطلبه مديروهم في الدوحة القطرية، حيث المقر لشبكة الجزيرة.
ودعت النقابة إدارة شبكة الجزيرة لعدم الزج بموظفيها في تجاوز القانون والأحكام القضائية وإعلان الالتزام بالقوانين المرعية وبالقرارات القضائية.
تابعت وتتابع الأمانة العامة للنقابة بالحضور والتواجد الشخصي عبر ممثلي النقابة كل حيثيات التوقيف التي تمت لبعض أعضاء طواقم الجزيرة وتواصلت وتتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بهدف تنحية مكتب الجزيرة بفلسطين وتحيده عن هذا التجاذب المرفوض بالنسبة لنا.
تؤكد النقابة على دورها في حماية الجسم الصحفي وصون حرياته من جانب وتدعو لضرورة الحفاظ على القوانين وأحكام القضاء من جانب اخر .

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