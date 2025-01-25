"القسام" تعلن عن 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن بدفعة التبادل الثانية

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الجمعة عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات من المقرر أن تفرج عنهن ضمن دفعة التبادل الثانية من صفقة تبادل الأسرى المبرمة مع إسرائيل.

وجاء في بيان مقتضب للناطق العسكري باسم القسام، أبو عبيدة، عبر قناته على "تلغرام"، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 25-01-2025م عن المجندات التالية أسماءهن: المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفي، المجندة ليري إلباج".

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تلقيه بشكل رسمي قائمة بأسماء الأسيرات الأربع المزمع الإفراج عنهن السبت من قبل الوسطاء؛ مشيرا إلى أنه سيقوم بالتعليق عليها في وقت لاحق.

واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، أن "قائمة الأسماء لا تتوافق مع الاتفاق المبرم".

ومن المزمع أن تنطلق الدفعة الثانية من تبادل الأسرى من غزة، حيث ستقوم القسام بتسليم المجندات الأربع إلى طواقم الصليب الأحمر، ومن ثم في وقت لاحق سيتم تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال وفقا لمفتاح اتفاق التبادل المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.