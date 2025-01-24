أيمن عودة: "الفرح ممنوع لغير الإسرائيليين!"

الناصرة/سما/

وصف النائب في الكنيست الإسرائيلي رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة، الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات المحررين بموجب اتفاق غزة بأنها "محاكمة للمشاعر".

وقال عودة في حديث لبرنامج "قصارى القول" عبر RT عربية إنه "لا يسمح بالاحتفال بعد الإفراج عنكم وعنكن"، مشيرا إلى المطالبات الإسرائيلية بإقالته بسبب تغريدة عبر فيها عن فرحه بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين.

وأكد عودة أن "من حقنا أن نفرح، فهذا موقف إنساني. الإسرائيليون لم ينجحوا في تحقيق أهداف الحرب، بل أصبحت إسرائيل نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين أمام أنظار العالم".

وتطرق عودة إلى السياسات الأمريكية المتوقعة في عهد ترامب، قائلا: "يجب ألا نغفل أن سياسة ترامب القادمة لن تنصف الشعب الفلسطيني، بل ستكون امتدادا لصفقة القرن. لقد تعرض الشعب الفلسطيني لست ضربات قاسية: صفقة القرن، التطبيع مع العالم العربي، اتفاقيات إبراهيم المتعلقة بنقل السفارة إلى القدس، قضية الجولان، ومنع التمثيل الفلسطيني في واشنطن".

وحذر عودة من استمرار هذه السياسات، مشيرا إلى أن "الطاقم المحيط بترامب يؤكد أن هذه السياسة ستستمر. لذلك، يجب أن نكون على حذر من المرحلة القادمة ونصمد كشعب".

وعن ردود الفعل داخل المجتمع الإسرائيلي، قال عودة: "الصفقة أظهرت بوضوح للمجتمع الإسرائيلي أن الحرب لم تحقق أهدافها. هناك تأثير استراتيجي سيظهر في المرحلة القادمة، وهو أن الحل العسكري لم يعد مجديا بعد كل هذه المآسي وسقوط أكثر من 17 ألف شاب فلسطيني".

وفيما يتعلق بالمطالبات بإقالته أو رفع حصانته البرلمانية بعد أن كتب على منصة "إكس": "سعيد بتحرير المختطفين والأسرى. يجب تحرير الشعبين من الاحتلال. كلنا ولدنا أحرارا"، أوضح عودة: "وفقا للقانون، يتطلب الأمر توقيع 70 عضوا من الكنيست لبدء إجراءات الإقصاء، ثم تصويت 90 عضوا لتنفيذها. ومع ذلك، يتم تحويل الأمر تلقائيا إلى المحكمة العليا التي تقرر في النهاية".

وأضاف: "إذا سألتني عما إذا كان الإقصاء سيحدث، فأعتقد أن ذلك غير مرجح، لكن توقيع 70 عضوا ممكن، خاصة أن الائتلاف الحاكم يضم أكثر من 60 عضوا، ويحتاج إلى دعم 10 أعضاء من المعارضة، وهناك ليبرمان وحزبه".