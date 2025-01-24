قدورة فارس: متفائلون إزاء تبييض السجون من الأسرى الفلسطينيين

رام الله/سما/

أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، عن تفاؤله من عملية “تبييض” السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، ما لم تعرقل تل أبيب الاتفاق المبرم مع حركة “حماس”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته الضفة الغربية متوجها إلى القاهرة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المتوقع أن تفرج عنهم إسرائيل السبت وتبعدهم إلى الخارج الأراضي الفلسطينية.

وتابع فارس: “سنكون أمام صفقة تبادل لا مثيل لها في تاريخ الصراع ما لم تخرب إسرائيل العملية”.

وتابع: “نحن متفائلون بتبييض السجون، ولن يكون هناك أي أسير مؤبد أو مريض أو كبير في السن أو ممن يحملون أحكاما عالية ما لم تعرقل إسرائيل الصفقة”.

وأوضح أن المرحلة الثانية تمثل الأساس في هذه الصفقة، مضيفا: “لدينا أمل كبير، واطمئنوا (مخاطبا أهالي الأسرى) وما هي إلا أشهر قليلة حتى يكون أبناؤكم بينكم”.

وأكد: “ننتظر اليوم تسليم أسماء الدفعة الثانية من الأسرى المنوي الإفراج عنهم من قبل حماس وإسرائيل للوسيط القطري لمعرفة فئة وعدد الذين سيطلق سراحهم”.

والاثنين الماضي أكدت حركة “حماس” أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد غدا السبت.

والأربعاء قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تل أبيب بصدد أن تتسلم من “حماس” الجمعة أسماء 3 مجندات ومدنية إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة، تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت.