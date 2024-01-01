"القسام" تنشر فيديو لتفجير عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية في غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب "عز الدين القسام" مقطعا مصورا من "سلسلة كمائن الموت "التي تستعرض عمليات نفذها مقاتلوها ضد جنود وآليات إسرائيلية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

ويظهر الفيديو الذي بثته كتائب القسام مقاطع مصورة لعدد من العمليات التي نفذها مقاتلوها ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشملت العمليات التي كشف عنها:

إطلاق صاروخين من نوع M75 من مدينة بيت حانون باتجاه مدينة القدس يوم 28 ديسمبر 2024.

إطلاق 5 صواريخ "رجوم" باتجاه موقع قيادة وسيطرة يتبع للواء "ناحال" داخل مستوطنة سيدروت يوم 29 ديسمبر 2024.

يوم 30 ديسمبر 2024، نفذ مقاتلو القسام عملية في بيت حانون، تم فيها قنص وقتل قناص إسرائيلي ومساعده، ثم استهداف القوة ذاتها بـ 5 قذائف مضادة للأفراد من نوع TBG ما أدى لوقوع عناصر القوة بين قتيل وجريح.

تمكن مقاتلو القسام في 2 يناير من تدمير دبابة ميركفاه بعبوة شديدة الانفجار في منطقة السكة ببيت حانون.

فجر مقاتلو القسام بتاريخ 6 يناير 2025 عبوة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة من كتيبة "جرانيت 932" بعد رصدها خلال تقدمها داخل بيت حانون، ثم أجهزوا على من تبقى منهم من مسافة الصفر، وقتل في هذه العملية قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد من الجنود.

في 7 يناير 2025 تمكن مقاتلو القسام من تدمير جرافة عسكرية من نوع (D9) بشكل كامل بعبوة شديدة الانفجار، واستهدفوا كذلك سائق "باقر" عسكري بعبوة مضادة للأفراد وأردوه قتيلاً على الفور في منطقة الزيتون بمدينة بيت حانون شمال القطاع.

تمكن مجاهدو القسام يوم 8 يناير 2025 من إعداد كمين محكم في مسار متوقع لتقدم العدو ودمروا دبابة لقائد سرية في كتيبة مدرعات بعبوة شديدة الانفجار ما أدى إلى فصل البرج عن الدبابة ومقتل كل من فيها بما فيهم قائد السرية.

في 9 يناير 2025 تمكن مقاتلو القسام من قنص عدد من الجنود في شارع الواد قرب محطة العروبة ببيت حانون شمال القطاع وقتل أحد الجنود وأصابوا 6 منهم بجراح متفاوتة.

في 11 يناير 2025 تمكن مقاتلو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت في منطقة الزيتون ببيت حانون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، واعترف العدو بمقتل نائب قائد لواء "ناحال" و4 جنود وإصابة 9 منهم بجراح خطيرة.