حماس: تسليم الدفعة الثانية من الأسرى اليوم الجمعة والإفراج غدا السبت..

الدوحة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن الحركة ستسلم، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسيرات الأربع ضمن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى، والمقرر الإفراج عنهن، السبت، مقابل دفعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها.

وقال مصدر قريب من الحركة، إن كتائب القسام، الجناح العسكري، والفصائل الفلسطينية قررت إطلاق سراح الأسيرات الأربع، السبت قبل الموعد المحدد، وسوف يتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد والمكان وفق الآلية المتفق عليها.

في سياق متصل، قال نعيم لقناة "الشرق" القطرية: "فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع" لافتاً إلى أن لجنة من مصر وقطر (متوقع أن تصل إلى غزة الجمعة) تتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين سيراً عبر شارع الرشيد الغربي، وفي المركبات عبر شارع صلاح الدين.

وأكد نعيم أنه وفقاً للاتفاق يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم على طريق صلاح الدين بشكل كامل في اليوم الـ 42 من اتفاق وقف النار، وفي اليوم الـ 50 يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي أكمل الانسحاب من المحور.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن في بيان الخميس، أن عودة النازحين برفقة المركبات تبدأ الأحد، عبر مفترق الشهداء على شارع صلاح الدين.