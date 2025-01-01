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الامم المتحدة : الوصول إلى الرعاية الصحية يتدهور في الضفة بسبب القيود الإسرائيلية

الجمعة 24 يناير 2025 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : الوصول إلى الرعاية الصحية يتدهور في الضفة بسبب القيود الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية يتدهور بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وأضاف المكتب الأممي في بيان له، أن 68% من نقاط الخدمة الصحية في الضفة الغربية لم تعد قادرة على العمل لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، فيما تعمل المستشفيات بنسبة 70 بالمئة فقط من طاقتها.

وأوضح، أن القيود الشديدة التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والتي تتسم بإغلاق الطرق والتأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش وإنشاء بوابات جديدة عند مداخل القرى، تعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن العمل.

وأشار المكتب الأممي، إلى أن 34 مواطنا استشهدوا، بينهم 6 أطفال، في الضفة الغربية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بينهم 6 أطفال، والذي يشمل استشهاد 12 مواطنا منذ بدء العدوان على مدينة جنين ومخيميها.

كما رصد البيان، تصاعد اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين في الضفة وممتلكاتها، والتي أسفرت عن إصابة 17 مواطنا على الأقل، وإلحاق أضرار بالعديد من المباني، بما في ذلك المنازل والمركبات خلال الأسبوع الماضي.

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