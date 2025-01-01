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برهم يبحث مع "اليونيسف" تنسيق الجهود لإغاثة التعليم في غزة

الجمعة 24 يناير 2025 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهم يبحث مع "اليونيسف" تنسيق الجهود لإغاثة التعليم في غزة



رام الله/سما/

 بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم مع ممثلة اليونيسف في فلسطين جين غوف، سبل إغاثة وإسناد التعليم في قطاع غزة، ودراسة آفاق العمل في المرحلة المقبلة خاصة مع وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وفي هذا السياق، ثمن برهم جهود اليونيسف، معتبراً إياهم من الشركاء الدوليين الرئيسيين في تنفيذ تدخلات ميدانية، معرباً عن أمله في أن يكون وجود المنظمة في المرحلة المقبلة بزخم يتناسب وما شهدته المرحلة السابقة من تعاون مشترك.

وتطرق الطرفان إلى الخطوات العملية المندرجة في إطار خطة عمل الوزارة بهذا الخصوص. وتم التوقف عند أبرز التحديات الماثلة وآلية التعامل معها؛ خاصة في ظل التغيير المتوقع على أماكن تجمع المواطنين والتوجه للتوسع في عدد المراكز التعليمية.

وحضر اللقاء؛ ممثلون عن الجهات ذات العلاقة في الوزارة واليونيسف.

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