الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي الشائعات حول استبدال الأونروا في القدس الشرقية

غزة/سما/

نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الشائعات الكاذبة المنشورة في الإعلام العبري بشأن فوز الجمعية بمناقصة أجرتها وزارة الصحة الاسرائيلية لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) في القدس الشرقية.

وأكدت الجمعية موقفها الثابت برفضها المطلق أن تكون بديلاً عن وكالة الاونروا، بالرغم من تواصل جهات عدة مع الجمعية للقيام ببعض مهام الوكالة أو تلقي أموال كانت مخصصة لها، وكان آخرها محاولة وزارة الصحة الإسرائيلية تسليم فرع الجمعية في القدس عيادة باب الزاوية التابعة لوكالة الأنوروا مقابل دعم مالي، الأمر الذي رفضته الجمعية رفضا قاطعا.