عناوين الصحف الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة، اليوم الجمعة في عناوينها، ارتفاع حصيلة الشــهداء في قطاع غزة إلــى 47.283 منذ تشرين الأول 2023.

كما تناولت الصحف، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خنق الضفة الغربية بحواجزه العسكرية بين المدن، ومواصلة عدوانه على مدينة جنين ومخيمها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الهلال الأحمر تنفي ادعاءات الاحتلال بشأن استبدالها بالأونروا في القدس

قضاة سويسريون ينظرون بشكاوى ضد هيرتسوغ تتهمه بالتحريض على الإبادة في غزة

"على أنقاض الوعود الكبيرة".. ارتقاع حصيلة الشــهداء في قطاع غزة إلــى 47.283 منذ تشرين الأول 2023

الرئيس يمنح الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية السابق ميدالية الإنجاز

الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من مخيم جنين ويحرق منازل

الاحتلال يواصل خنق الضفة وقرارات بتهجير قسري لـ26 عائلة مقدسية في بطن الهوى

حكومة الاحتلال تبحث إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

برقين.. بيت مستهدف في سفح الجبل

الأسيرة المحررة خالدة جرار تروي قسوة الاعتقال

"القدس":

الهلال الأحمر ينفي ما ورد بالإعلام العبري حول فوزه بمناقصة لاستبدال "الأونروا"

وزير الخارجية النرويجي: لدينا تحالف واسع لحل الدولتين

منع التجول على المخيم وسط تهديدات عبر "الكواد كابتر" بإطلاق النار على كل من يتحرك.. تهجير سكان مخيم جنين

استشهاد الشقيقين أحمد ومحمد دوحان

وزير الأشغال: عملية إزالة الركام وإعادة تدويره قد تستغرق من 3-5 أعوام

إغلاق الطرق وعزل التجمعات بالضفة

انتخاب فلسطين رئيسا لمركز الأبحاث الإحصائية للدول الإسلامية

نتنياهو ينقل الحرب إلى الضفة للاحتفاظ بدعم اليمين المتطرف

"الأيام":

جيش ومخابرات الاحتلال: الآن جاء دور "السامرة"

جيش الاحتلال يواصل التهجير والتدمير في مخيم جنين

الاحتلال ينفذ حملة هدم وإخطار والمستوطنون يعتدون

10 آلاف وحدة ومعهد ديني .. مخططات استيطانية جديدة تستهدف الشيخ جراح ومطار قلنديا

مصادر: نصب الحواجز تم باقتراح سموتريتش

نتائج التشريح: الأسير محمد العارف استشهد تحت التعذيب

4 شهداء بخروقات جديدة في غزة وانتشال جثامين 150 شهيدا

مجلس الأمن يناقش أوضاع أطفال غزة

صحف غربية: "غوغل" و"مايكروسوفت" دعمتا إسرائيل بتقنيات متطورة في حرب غزة

ترامب يحذر من "عواقب" إن لم يستمر اتفاق غزة

شركات أميركية تتولى فحص مركبات النازحين العائدين إلى شمال القطاع

مدعون سويسريون يدققون في شكاوى مقدمة ضد هرتسوغ

لبنان: الأمن يعتقل شخصا بتهمة التعامل مع إسرائيل

إسرائيل تعتزم إطالة أمد تمركز جيشها في جنوب لبنان