أوتشا: تدفق مزيد من المساعدات إلى غزة والأونروا تعيد تشغيل عياداتها ومستودعاتها..

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية تواصل دخول غزة عبر معبري إيريز وزيكيم في الشمال ومعبر كرم أبو سالم في الجنوب.

وأضاف المكتب،المعروف باسم أوتشا يوم الخميس، أن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق. وأفاد شركاء الأمم المتحدة الإنسانيون على الأرض بأن بيئة العمل تحسنت بشكل كبير.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن زيادة الإمدادات التي تدخل غزة كل يوم وعودة القانون والنظام، سمحا لمنظمات الإغاثة بتوسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة.

حصص غذائية كاملة

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال المتحدث إن شركاء الأمم المتحدة استأنفوا توزيع الأغذية الشهرية بحصص كاملة في وسط وجنوب غزة. ونقلت المنظمات الإنسانية يوم الأربعاء، 118 شاحنة من الطرود الغذائية والدقيق من مستودعات الأونروا إلى أكثر من 60 نقطة توزيع في الجنوب.

وفي مختلف أنحاء جنوب غزة، تواصل اليونيسف توصيل البسكويت عالي الطاقة والأغذية الجاهزة للاستخدام - بما يكفي لآلاف الأطفال.

وأضاف فرحان حق: "فيما تشكل المواد الغذائية حاليا الجزء الأكبر من الإمدادات التي دخلت قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، من المتوقع وصول مزيد من الأدوية ومواد الإيواء والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة خلال الأيام المقبلة".

ووزع شركاء الأمم المتحدة في جنوب غزة أمس مستلزمات طبية ذات استخدام واحد وأدوات علاج الرضوح على 14 مستشفى، بالإضافة إلى مستلزمات الصحة الجنسية والإنجابية على 28 منشأة صحية، بما يكفي لـ 58 ألف شخص.

إمدادات الوقود

وفي الوقت نفسه، يستمر تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي في وسط وجنوب غزة بفضل عمليات توصيل الوقود. وقال فرحان حق إن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أوصلوا سبع شاحنات من الوقود إلى شمال غزة، لتكون أول شحنة من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأضاف أن هذه الإمدادات ستساعد في تشغيل المولدات الاحتياطية التي تدعم الخدمات الإنسانية الحيوية التي تقدمها الأونـروا وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وآخرون.

وفي مدينة غزة، أعيد فتح نقطتين من نقاط الخدمة الصحية الأساسية التابعة للأونروا أمس وهما مركز الشاطئ الصحي ونقطة درج الطبية.

وفي مختلف أنحاء القطاع، أفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أغلب الفلسطينيين ما زالوا في مواقع النزوح - إما لأن منازلهم أصبحت خرابا أو أنها ملوثة بالذخائر المتفجرة، أو لأن الحركة إلى شمال غزة لم يُسمح بها بعد.

الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، أفادت تقارير مكتب الأوتشا بأن المياه والكهرباء منقطعان عن مستشفى جنين الحكومي، وأن الوصول إليه صعب للغاية بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق.

ويعتمد المستشفى على احتياطات المياه المتناقصة من خزانات الطوارئ التي تم تركيبها قبل أسابيع فقط بفضل صندوق المساعدات الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

مسؤول حفظ السلام يزور الشرق الأوسط

بدءا من يوم السبت يقوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا بزيارة سوريا للقاء أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، ثم يتوجه إلى مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في القدس.

وسيعرب لاكروا – خلال الزيارة - عن تضامنه ودعمه لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويسلط الضوء على أهمية العمل لإزالة الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة. وفي العاصمة السورية دمشق من المقرر أن يلتقي لاكروا سلطات تصريف الأعمال. كما يلتقي في القدس السلطات الإسرائيلية.