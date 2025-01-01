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ليست محايدة وتتصرف كمواطنة أمريكية..روسيا تندد برفض مديرة اليونيسف تقديم إفادتها في اجتماع بشأن أطفال غزة

الجمعة 24 يناير 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليست محايدة وتتصرف كمواطنة أمريكية..روسيا تندد برفض مديرة اليونيسف تقديم إفادتها في اجتماع بشأن أطفال غزة



نيويورك/وكالات/

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو ستتوجه برسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش بسبب رفض مديرة اليونيسيف تقديم إفادتها بشأن وضع الأطفال في فلسطين.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن دعت إليه روسيا لمناقشة وضع الأطفال في غزة: "رفض مديرة اليونيسيف كاثرين راسل تقديم إفادة لمجلس الأمن حول المأساة المروعة المتعلقة بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال في غزة هو خطوة صارخة تستحق الإدانة الشديدة".

وأضاف: "سنقوم في القريب العاجل بإعداد رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يجب أن يتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه المواقف المثيرة للاستياء في المستقبل".

وأشار نيبينزيا إلى أن راسل "حضرت بسرعة كبيرة بناء على طلب الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن لتقديم إفادة في اجتماع سياسي مشين حول أوضاع الأطفال في أوكرانيا في 4 ديسمبر من العام الماضي".

وأضاف: "يبدو أن الأطفال في غزة أقل أهمية لليونيسيف من الأطفال في أوكرانيا. وإلا يصعب تفسير سبب عدم اعتبار اليونيسيف أنه من الضروري إبلاغ مجلس الأمن عن وضعهم، وهو ما يعد جزءا من ولاية الصندوق. نرى في هذا انتهاكا صارخا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة. السيدة راسل تصرفت في هذه الحالة كمواطنة أمريكية وليس كموظفة محايدة في الأمم المتحدة".

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