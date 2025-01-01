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بحوزته جهاز متطور.. أمن الدولة في لبنان يعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل وهذا ما اعترف به

الجمعة 24 يناير 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحوزته جهاز متطور.. أمن الدولة في لبنان يعتقل جاسوسا يعمل لصالح إسرائيل وهذا ما اعترف به



بيروت /سما/

أعلنت السلطات اللبنانية، مساء يوم الخميس، إيقاف شخص بحوزته جهاز متطور زودته به إسرائيل لمراقبة وتصوير بعض المراكز الحساسة في الدولة اللبنانية.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان: “بعد عملية مراقبة ورصد دقيقة، تمكنت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة (مكتب بنت جبيل) من توقيف “ع. ص.” أثناء عودته من الأراضي المحتلة التي دخلها خلسة”.

وأضافت أن الموقوف اعترف أثناء التحقيق معه بحيازته جهازا متطورا زوده به الإسرائيليون يستخدم لمراقبة وتصوير بعض المراكز الهامة في لبنان.
وأفاد خلال التحقيق بأن الجهاز يتيح تواصلا مباشرا بينه وبين إسرائيل.
وأقر بأن الإسرائيليين زودوه بسترة تحتوي بطريقة مخفية على مبلغ مالي كبير لدعمه في تنفيذ مهامه التجسسية.
كما اعترف المدعو “ع. ص.” بتعامله مع إسرائيل منذ بداية حرب غزة إضافة إلى قيامه بالمهام التي كلف بها من قبلهم.
وأشارت المديرية إلى أنه وبعد مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، صدر أمر بضبط جميع الأعتدة بحوزته بما فيها تلك التي وجدت في منزله خلال تفتيشه.
وأكدت في بيانها أنه تم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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