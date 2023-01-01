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اليوم السادس لوقف إطلاق النار.. تسليم أسماء أربع أسيرات إسرائيليات وخروقات وتدمير منازل في رفح..

الجمعة 24 يناير 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم السادس لوقف إطلاق النار.. تسليم أسماء أربع أسيرات إسرائيليات وخروقات وتدمير منازل في رفح..



القدس المحتلة/سما/

تواصل إسرائيل في اليوم السادس (الجمعة) لاتفاقية وقف إطلاق النار خروقاتها خاصة على الحدود الجنوبية للقطاع.

وجددت قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل مكثف على حي تل السلطان غرب مدينة رفح فيما قامت دبابات إسرائيلية بالتقدم نحو الحي السعودي وتدمير ثلاثة منازل جديدة.

وكانت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة نحو شقة سكنية بتل السلطان ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مستشفيات قطاع غزة 122 شهيد منهم 120 شهيد انتشال و306 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47283 شهيد و111472 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

واستمر تدفق الشاحنات لليوم الخامس ودخلت 653 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة يوم الخميس.

وفي سياق متصل تسلم حركة حماس اليوم الجمعة أسماء أربع أسيرات منهن ثلاث مجندات تمهيدا لإطلاق سراحهن عصر السبت وإطلاق الاحتلال سراح 180 أسير فلسطيني بينهم أحكام بالسجن المؤبد.

وتبدأ صباح الأحد عملية عودة النازحين إلى مدينة غزة والشمال من جنوب وشمال القطاع لأول مرة منذ بداية الحرب.

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