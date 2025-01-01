استطلاع: 70 % من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، أن 70 بالمئة من مواطنيها يؤيدون إتمام صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بكافة مراحلها.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن 70 بالمئة من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع، يؤيدون إتمام كافة مراحل صفقة تبادل الأسرى، فيما قال 17 بالمئة إنه يجب العودة إلى الإبادة بغزة بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وقال 4 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم "يعارضون الصفقة بكل مراحلها، فيما امتنع 9 بالمئة عن إبداء آرائهم".

وبحسب الاستطلاع، فإن "58 بالمئة من المستطلعة آراؤهم داخل حزب (الليكود) بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون إتمام الصفقة بكل مراحلها".

بينما "يؤيد 95 بالمئة من المنتمين لأحزاب المعارضة، إتمام الصفقة بكل مراحلها".