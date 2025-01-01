الأونروا": نعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم الخميس، "منذ وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بدأ الفلسطينيون العودة إلى ما تبقى من منازلهم، ومعظمها إما مدمرة أو غير صالحة للسكن"، بعد إبادة إسرائيلية دامت أكثر من 15 شهرا.

وفي منشور على حسابها عبر منصة إكس، كتبت الوكالة الأممية: "رغم التحديات الهائلة والظروف المزرية، تعمل الأونروا على دعم الفلسطينيين في غزة بالطعام، وغيره من المساعدات المنقذة للحياة".

وشددت على أن "الاحتياجات بالقطاع هائلة بعد 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي وكميات قليلة من المساعدات الإنسانية التي كان من المسموح دخولها سابقًا".

وأشارت الأونروا إلى أن فرقها "تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة".