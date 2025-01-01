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صحافي بريطاني جنرال اسرائيلي في لندن: هل تخشى الجنائية الدولية؟

الخميس 23 يناير 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافي بريطاني جنرال اسرائيلي في لندن: هل تخشى الجنائية الدولية؟



وكالات / سما/

يواصل احرار العالم مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين، اخر تلك المطاردات حدثت عندما توجه الصحافي البريطاني أليكس موريس أمس الأربعاء، إلى قائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد باسيوك، في أحد شوارع لندن، وسأله إذا كان "يخشى تحقيقا ضده بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهل أنت مجرم حرب

ووفقا لتقرير نشرته القناة البريطانية DC UK، فإن باسيوك، الذي بدا مذهولا ومتفاجئا من أسئلة الصحافي، تهرب من الإجابة ودخل إلى مبنى، فيما أغلق رجل أمن باب المبنى وطلب من موريس الابتعاد.

وأضاف التقرير أن باسيوك يتواجد في بريطانيا على رأس وفد يضم ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، وتعرّف الصحافي عليه بالقرب من مبنى وزارة الدفاع البريطانية

وسأل موريس "أيها الجنرال باسيوك، ماذا بحثتم في وزارة الدفاع؟ هل أنت قلق من أن تخضع لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب جرائم حرب؟".

وقال موريس في تقريره إنه "صوّرت للتو الجنرال الإسرائيلي عوديد باسيوك، الذي كان قائد العمليات في غزة خلال المجزرة الوحشية الإسرائيلية في الـ15 شهرا الأخيرة في غزة. ودخل إلى مبنى RUSI الموجود خلفي في وايتهول في لندن".

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