  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انتخاب د. علا عوض رئيسا لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية للدول الإسلامية

الخميس 23 يناير 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب د. علا عوض رئيسا لمجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية للدول الإسلامية



رام الله / سما/

 انتخب مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، في اجتماعه الثامن والاربعون، المنعقد في العاصمة التركية "أنقرة"، خلال الفترة من 23-24/01/2025، بالإجماع د. علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني رئيساً لمجلس الإدارة لثلاثة اعوام تمتد من 13/1/2025 إلى 30/01/2028.
ويضم المجلس أعضاء جدد من الدول الآتية، فلسطين ممثلة بمعالي د. علا عوض/رئيس الإحصاء الفلسطيني، رئيس الإحصاء الكويتي، رئيس الإحصاء الإندونيسي، رئيس الإحصاء الصومالي، وزير الاقتصاد والتنمية الباكستاني، وسفير غامبيا لدى الجمهورية التركية، ووزير المالية في جابون، وزير التربية والتعليم في غينيا، إضافةً إلى مدير عام سيسرك السيدة زهراء سلجوق، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، كعضوين في المجلس بحكم منصبيهما.

وثمنت د. عوض هذه الثقة التي أوليت لها من طرف أعضاء مجلس الإدارة، معتبرة اياها فخراً واعتزازاً لفلسطين وقضيته العادلة والتي تمر بأصعب الظروف، وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها في دعم وتعزيز وتفعيل رسالة وأهداف المركز بالتعاون والشراكة الكاملة مع كافة الأعضاء المنتخبين.

ونوهت د. عوض أنه خلال هذا الاجتماع تم مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، لا سيما الأنشطة والفعاليات الذي قام بها مركز سيسرك خلال العام 2024، وكذلك الأنشطة الجاري تنفيذها والمخطط لها حتى نهاية العام 2025 بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإداري والمالي للمركز حتى نهاية العام المنصرم 2024، والميزانية المقترحة وبرنامج العمل للعام 2026.

والجدير بالذكر أن مركز سيسرك تأسس كمركز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي في أيار 1977، ومقره العاصمة التركية "أنقرة"، حيث تتمثل مهامه واختصاصاته الرئيسية في ثلاثة مجالات، الأول: الإحصاءات والمعلومات، من حيث جمع ومعالجة ونشر إحصاءات ومعلومات اجتماعية واقتصادية حول البلدان الأعضاء ولصالحها، والثاني: التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال دراسة وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في وضع المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بينها، والثالث: التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية في مجالات مختارة موجهة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء.

هذا وقد أطلعت د. عوض، سعادة الأخ د. فائد مصطفى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية على عمل الإحصاء الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة في توفير البيانات الإحصائية في ظل ما يمر به قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وبدوره اطلع د. مصطفى، د. عوض على عمل السفارة في انقرة، وخصوصاً في ايصال رسالة شعبنا للمسؤولين الأتراك ومؤسساته المختلفة.

وقدمت د. علا عوض شكرها وتقديرها العميق لـ د. فائد مصطفى، ولطاقم السفارة على جهودهم في توفير كافة المتطلبات لرئيسة الإحصاء الفلسطيني خلال تواجدها في العاصمة أنقرة.

الأكثر قراءة اليوم

قائد كتيبة بيت حانون بالقسام يظهر حيًّا في غزة بعد ادعاء إسرائيل اغتياله

وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي في غزة

"فتح" تدعو إلى اليقظة التامة أمام حملة "حماس" وقناة الجزيرة

جنين: استشهاد منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال برصاص الاحتلال في برقين

خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار وانتشال شهداء بالعشرات في غزة..

الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

أسعار صرف العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

مسؤولون اسرائيليون لـ"نيويورك تايمز": قد نعود للحرب في غزة بمجرد عودة 30 أسيرة

استعد لها منذ شهور ..الاحتلال يعتبر عملية “السور الحديدي” في جنين إحدى أكثر العمليات تطورًا

غزة ولبنان يضعان إسرائيل أمام 3 اختبارات صعبة الاسبوع القادم والأنظار تتوجه نحو نتنياهو

الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

“حماس” تنشر تفاصيل مهمة حول آلية عودة أهالي قطاع غزة لمناطق سكناهم خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية