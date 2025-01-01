الشرطة تباشر التحقيق بوفاة شاب بضواحي القدس

القدس المحتلة / سما/

باشرت الشرطة اليوم الخميس، إجراءات البحث والتحري في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر(39عاماً) ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً بوصول شخص من مركز الصديق الطيب لعلاج الإدمان في العيزرية إلى مستوصف المقاصد ببلدة ابو ديس يبلغ من العمر (39 عاماً) بحالة صحية حرجة، ولاحقاً أعلن الأطباء عن وفاته.

وعلى الفور تحركت إدارة المباحث وطاقم الأدلة الجنائية والنيابة العامة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث وبعد الفحص الأولي من قبل الطبيب تبين أن الشخص المتوفى تعرض لاعتداء.

ومن خلال مشاهدة الكاميرات لوحظ وجود شخص قام بالاعتداء على المتوفى وأن الشخص المعتدي مطلوب للقضاء على قضايا تحقيقية، وتم القبض عليه.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.