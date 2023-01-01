العراق : المختطفة الإسرائيلية على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها

بغداد/ وكالات/

قال وزير الخارجية العراقي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي ان إليزابيث زوركوف ، الإسرائيلية التي اختطفت في العراق قبل عامين تقريباً، بتهمة التجسس لا تزال على قيد الحياة، ويعمل رئيس الوزراء في بغداد محمد شياع السوداني على إطلاق سراحها.

و زوركوف البالغة من العمر 36 عامًا هي إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية وعاشت في الولايات المتحدة كجزء من دراستها للدكتوراه في جامعة برينستون. تم اختطافها في بغداد في 26 مارس 2023، خلال زيارة لبغداد من قبل "كتائب حزب الله"، رغم أن التنظيم ينفي ذلك.

وتأتي كلمات وزير الخارجية العراقي بعد حوالي أسبوعين من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة واشنطن بوست بأن إسرائيل كثفت مؤخرا جهودها لإطلاق سراح زوركوف . ووفقا له، فإن حلفاء إسرائيل يشاركون أيضا في هذه الجهود.