  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العراق : المختطفة الإسرائيلية على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها

الخميس 23 يناير 2025 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق : المختطفة الإسرائيلية على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها



بغداد/ وكالات/

 قال وزير الخارجية العراقي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي ان إليزابيث زوركوف ، الإسرائيلية التي اختطفت في العراق قبل عامين تقريباً، بتهمة التجسس لا تزال على قيد الحياة، ويعمل رئيس الوزراء في بغداد محمد شياع السوداني على إطلاق سراحها.

و زوركوف البالغة من العمر 36 عامًا هي إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية وعاشت في الولايات المتحدة كجزء من دراستها للدكتوراه في جامعة برينستون. تم اختطافها في بغداد في 26 مارس 2023، خلال زيارة لبغداد من قبل "كتائب حزب الله"، رغم أن التنظيم ينفي ذلك.

وتأتي كلمات وزير الخارجية العراقي بعد حوالي أسبوعين من تصريح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة واشنطن بوست بأن إسرائيل كثفت مؤخرا جهودها لإطلاق سراح زوركوف . ووفقا له، فإن حلفاء إسرائيل يشاركون أيضا في هذه الجهود.

الأكثر قراءة اليوم

قائد كتيبة بيت حانون بالقسام يظهر حيًّا في غزة بعد ادعاء إسرائيل اغتياله

وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي في غزة

"فتح" تدعو إلى اليقظة التامة أمام حملة "حماس" وقناة الجزيرة

جنين: استشهاد منفذي عملية الفندق قتيبة الشبلي ومحمد نزال برصاص الاحتلال في برقين

خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار وانتشال شهداء بالعشرات في غزة..

الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

أسعار صرف العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

مسؤولون اسرائيليون لـ"نيويورك تايمز": قد نعود للحرب في غزة بمجرد عودة 30 أسيرة

استعد لها منذ شهور ..الاحتلال يعتبر عملية “السور الحديدي” في جنين إحدى أكثر العمليات تطورًا

غزة ولبنان يضعان إسرائيل أمام 3 اختبارات صعبة الاسبوع القادم والأنظار تتوجه نحو نتنياهو

الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

“حماس” تنشر تفاصيل مهمة حول آلية عودة أهالي قطاع غزة لمناطق سكناهم خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية