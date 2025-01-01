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مسؤولون اسرائيليون لـ"نيويورك تايمز": قد نعود للحرب في غزة بمجرد عودة 30 أسيرة

الخميس 23 يناير 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون اسرائيليون لـ"نيويورك تايمز": قد نعود للحرب في غزة بمجرد عودة 30 أسيرة



القدس المحتلة / سما/

 ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الحرب في غزة قد تستأنف بمجرد إطلاق سراح الـ30 رهينة المتبقين من أصل 100 محتجز في قطاع غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة: "نتمسك بهدف تفكيك الجناح العسكري لحماس وحكومتها في قطاع غزة".

وأوضحت الصحيفة أنه وأمام الضغوط الدولية، تشير التحليلات إلى أن إسرائيل قد تواجه صعوبة في استئناف الحرب بشكل فعال، خاصة إذا لم يكن هناك استعداد دولي أو خطة واقعية للسيطرة على غزة.

وتابعت أنه وفي داخل غزة، يختلف الرأي بين أنصار حماس من جهة، والعديد من سكان القطاع الذين يخشون من أن بقاء الحركة في السلطة سيؤدي إلى استمرار حكمها القاسي وإلى اندلاع حرب جديدة في المستقبل القريب.

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