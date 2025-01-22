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الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة

الخميس 23 يناير 2025 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : شركة متعددة الجنسيات ستراقب عودة الفلسطينيين لشمال غزة



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، إن شركة متعددة الجنسيات ستراقب وتدير المرور الآمن للسيارات وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.
وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن شركة أمن أميركية وصلوا إسرائيل، حيث من المرتقب أن تُجري الشركة الفحص الأمني بمحور "نتساريم" لمنع عودة مسلحين لشمال غزة.
وأشارت إلى بدء عمليات الفحص الشامل في محور نتساريم استعدادا لرحلة تجريبية أولى نحو شمال غزة الأحد المقبل.
وبحسب وقف إطلاق النار، وفق الصحيفة نفسها، فلن يتم تفتيش المترجلين العائدين لشمال غزة، وإنما المركبات فقط.

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