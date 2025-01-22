رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، استشهاد مواطنة من سعير والاحتلال يخنق الضفة بـ 898 حاجزا وبوابة حديدية ويدمر البنية التحتية في جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

بكاء في غزة.. ونزوح في مخيم جنين

استشهاد مواطنة من سعير والاحتلال يخنق الضفة بـ 898 حاجزا وبوابة حديدية

فرنسا تبدي قلقا كبيرا إزاء "تصاعد التوترات الأمنية" في الضفة الغربية

معبر الكرامة يعمل الأحد المقبل من 8-6 صباحا وللحالات الطارئة فقط

مقررة أممية: إسرائيل قد ترتكب إبادة في الضفة على غرار غزة

غوتيريش يحذر من خطر ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة

"فتح" تدعو شعبنا إلى اليقظة التامة أمام دعوات "حماس"و "الجزيرة" بتشويه إنجازات حملة "حماية وطن"

46 عاما على استشهاد القائد علي حسن سلامة

*"الأيام":

الاحتلال يطرد مئات العائلات من مخيم جنين ويعمل على عزله عن محيطه

القطاع: 3 شهداء وانتشال 70 جثمانًا في اليوم الرابع من التهدئة

الاحتلال يقصف ويدمر منزلا حاصره في بلدة برقين واستشهاد شابين

الاحتلال يعلن قتل عنصر في "الجهاد" في غزة رغم الهدنة

الخليل: استشهاد مواطنة أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى

إصابات في سلسلة اعتداءات شنها ومستوطنون وإخطارات بهدم سبعة منازل في بلدة إذنا

ديرمر: إسرائيل لم تتعهد بقيام دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع السعودية

*"القدس":

الاحتلال يدمر البنية التحتية في جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية

شهيد واصابات في رفح

"الاقتصاد": السلع الأساسية متوفرة في الأسواق وتكفي لـ 6 أشهر

معبر الكرامة يعمل الاحد المقبل من 8-6 صباحا وللحالات الطارئة فقط

استشهاد مريضة عرقلت حواجز الاحتلال مرورها للمستشفى

مبعوث ترمب يزور المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة