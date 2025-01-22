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قضاة سويسريون ينظرون في شكاوى إبادة ضد الرئيس الإسرائيلي

الخميس 23 يناير 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قضاة سويسريون ينظرون في شكاوى إبادة ضد الرئيس الإسرائيلي



جنيف/وكالات/

أعلن مدعون عامون سويسريون، أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بـ"التحريض على الإبادة" في غزة.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري، أنه تلقّى "شكاوى جنائية عدة" ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "فرانس برس"، إن "الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة"، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس "مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.

وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون-آيه تي أس"، أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم "العمل القانوني ضد الإبادة".

وأضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ "بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب "دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

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