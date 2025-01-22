حكومة الاحتلال تبحث إقامة آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس المحتلة..

القدس المحتلة/سما/

تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ثلاث خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن "الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا، المحاذي لقرية كفر عقب.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت على خطط لإقامة مستعمرة على أرض مطار القدس الدولي (شمال)، الذي تأسس عام 1920، وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000.

وأضافت "هآرتس"، أن ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء اللوائية" الإسرائيلية بحثت سلسلة من خطط البناء بالقدس الشرقية.

وأضافت أنه "من بين أمور أخرى، تمت الموافقة على خطة لإنشاء مدرسة دينية للمستعمرين المتطرفين، في مبنى من ثمانية طوابق بقلب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن حكومة الاحتلال ستناقش توسيع مستوطنة "جفعات شكيد" قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية"، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة.

وأظهرت معطيات نشرتها حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان، في الأشهر الماضية، تصاعدا كبيرا في وتيرة الاستيطان منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الراهنة أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين.