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وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي في غزة

الخميس 23 يناير 2025 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي في غزة



غزة /سما/

قال الجيش الإسرائيلي اليوم  إنه اغتال عنصرا في الجهاد الإسلامي في جنوب غزة، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في القطاع الفلسطيني الأحد.
وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية في جنوب غزة “رصدت عددا من المشتبه فيهم المسلحين والذين شكلوا تهديدا” وقامت بـ”إزالة التهديد والقضاء على” عنصر الجهاد الإسلامي، الفصيل الحليف لحماس.
وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح.
في بيانه، قال الجيش إنه “في عدة مناطق في قطاع غزة تم رصد عدد من المشتبه فيهم الملثمين يتحركون نحو القوات التي أطلقت النار لإبعادهم”.
وقال الجيش إنه ملتزم شروط وقف إطلاق النار الذي دخل الأحد حيّز التنفيذ.

وتابع البيان أن الجيش “مصمم على تطبيق شروط الاتفاق كاملة وذلك لإعادة المختطفين”.
في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما، على إسرائيل الانسحاب من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.
وجدد الجيش في بيانه “دعوة السكان الفلسطينيين للانصياع إلى تعليماته وعدم الاقتراب من القوات المنتشر في المنطقة”.

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