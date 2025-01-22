“حماس” تنشر تفاصيل مهمة حول آلية عودة أهالي قطاع غزة لمناطق سكناهم خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

نشرت حركة حماس “نقاطاً مهمة” إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضمّن بيان “حماس” التعليمات بعد انتهاء تبادل الأسرى، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد “البحر”، في اليوم الـ7 للاتفاق في 25 كانون الثاني/يناير الحالي، حيث أوضح أنه سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً من دون السلاح ومن دون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقّل بين جنوبي القطاع وشماله.

كذلك، بيّن أنه سيسمح للمركبات على اختلاف أنواعها بالعودة إلى شمال محور “نتساريم” بعد فحصها.

أمّا في اليوم الـ22 للاتفاق، فأشار البيان إلى أنه سيسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين من دون تفتيش.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، صباح الأحد 19 كانون الثاني/يناير، معيداً الأمل بإنهاء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنّتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى، وشرّدت الغزيين.